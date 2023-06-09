Общество

В Госдуме хотят обеспечить охраной школы в малых городах

Правительство просят обеспечить профессиональной охраной школы в малонаселенных пунктах, в которых проживает менее 100 тысяч человек. С такой инициативой обратился первый зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

По его словам, сегодня половина из всех школ в стране сельские — около 24 тысяч, но все они лишены финансирования на обеспечение безопасности.

«Каждый отец и мать, отправляя своего ребенка в учебное заведение, должен быть уверен, что он там гарантированно защищен. Важно пересмотреть данный подход и добиться, чтобы все школы без исключения были полноценно защищены, оборудованы постами охраны и обеспечены высококвалифицированными кадрами. И это должно быть организовано централизованно, с помощью и под наблюдением государства», — подчеркнул политик.

Обеспокоенность ситуацией разделяют в комитетах ГД по просвещению и вопросам семьи, женщин и детей, однако при этом там указывают на дефицит средств на эти цели, сообщают «Известия».