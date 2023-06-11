«Постскриптум»: Избавление от клейма иноагента и что делать с «наливайками»? ВИДЕО

Без вести пропавшую в 2021 году брюнетку продолжают разыскивать в Пскове

Директор XXVII Международной встречи воздухоплавателей: Много лет подряд принимается решение о проведении встречи именно в Великих Луках

Заморозки до -2°C ночью, подъём температуры до +25°C днём прогнозируют в Псковской области 12 июня