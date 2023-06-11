«Постскриптум»: Избавление от клейма иноагента и что делать с «наливайками»? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 12 июня.
Основные темы, которые сегодня обсудили Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова:
Официальный старт избирательной кампании по выборам губернатора: ДЭГу быть!
Ядовитый «Мистер Сидр» стал причиной смерти нескольких десятков человек: Роспотребнадзор и полиция проверяет «наливайки», а депутаты Госдумы собрались запрещать самогонные аппараты;
Дальнейшая судьба иноагентов: нужен ли юридический механизм их «реабилитации»?
Не нужен орден – согласны на медаль: митрополит Тихон заявил, что Псково-Печерский монастырь не претендует на статус лавры;
Школа на Киселева: внешний контур закрыт, идут внутренние работы.
И, как всегда, комментарии нашего обозревателя Александра Савенко в политическом блоке.