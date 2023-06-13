Общество

Счетная палата считает целесообразным подъем ввозной пошлины на вейпы

Ввозные таможенные пошлины на кальяны в России установлены на уровне 13%, а на ряд устройств с аналогичным функционалом — потребления никотинсодержащей продукции — 0%, Счетная палата считает целесообразным поднять этот показатель для всех схожих устройств до не менее 13% — это может принести бюджету страны более 4,5 миллиарда рублей.

В ходе анализа исполнения бюджета за прошлый год Счетная палата обратила внимание на разницу ставок ввозных таможенных пошлин на электронные устройства для потребления никотинсодержащей продукции (так называемые айкосы и вейпы) и других изделий с аналогичными функциональными возможностями (например, курительные трубки, кальяны), говорится в материалах контрольного ведомства по итогам проверки исполнения бюджета Федеральной таможенной службы (ФТС) России за 2022 год, пишет «Прайм».

Так, если в отношении устройств для нагревания табака и вейпов Евразийской экономической комиссией установлена ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0%, то на изделия аналогичных функциональных возможностей в размере 13%, обращают внимание аудиторы.

«На наш взгляд, целесообразно выровнять тарифное обложение путем повышения нулевой ставки ввозной таможенной пошлины до уровня не менее 13%. В этом случае дополнительные поступления в бюджет могут составить порядка 4,5 миллиарда рублей в год», — отметил аудитор Андрей Батуркин.

Расходы ФТС, как отмечают аудиторы, исполнила на уровне 98,79%, в сумме 90,5 миллиарда рублей. При этом исполнение по ФАИП составило только 86,5%. В части исполнения расходов ФТС аудиторы отметили отдельные нарушения в сфере закупок. В частности, по одному из госконтрактов были приняты работы, несоответствующие установленным требованиям, по двум — установлены признаки завышения цены. Кроме того, аудиторы выявили факты недостоверности бюджетной отчетности на общую сумму 3,1 миллиарда рублей, которые были оперативно устранены в ходе проверки.

В конце января ФТС сообщила, что ведомство перечислило в федеральный бюджет РФ 6,2 триллиона рублей, что почти на 13,4% ниже, чем за предыдущий год. Объем предоставленных льгот по итогам 2022 года составил 1,12 триллиона рублей, из которых: при ввозе товара — 478 миллиарда рублей, при вывозе — 534 миллиарда рублей.