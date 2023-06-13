Общество

Россиян предупредили, что нельзя делать с плохой кредитной историей

Многие думают, что можно избавиться от «плохой» кредитной истории, подождав семь лет. Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков рассказал, так ли это.

«Необходимо сразу сказать, что "обнулить" "плохую" кредитную историю, например, с непогашенной просрочкой или прочими нарушениями кредитных обязательств не получится ни при каких обстоятельствах», — указал он.

Так, в соответствии с законом N 218-ФЗ «О кредитных историях», аннулирование записей в кредитной истории (а не самой кредитной истории) происходит автоматически и касается только данных о погашенных кредитах, которые хранятся в течение семи лет. В то же время записи о просроченных кредитах должны храниться в ней неограниченное время. Если быть точным, то вплоть до момента их погашения плюс еще семь лет, пишет «Прайм».

При этом надо понимать, что описанное выше относится к кредитной истории, которая стала «плохой» по вине самого заемщика. Если же причиной этого стала ошибка или действия мошенников, то по закону такие записи можно оспорить.

«Сначала надо закрыть все непогашенные обязательства, а также не брать кредиты и не обращаться за ними в течение последующих семи лет, поскольку информация о заявке также отражается в кредитной истории. Поэтому отсчет семи лет будет каждый раз запускаться с момента последней записи в кредитной истории», — говорит Волков.

Итак, кредитная история — всего лишь место хранения записей об обслуживании финансовых обязательств гражданина — как текущих, так и погашенных. Выкинуть или «подчистить» записи в ней невозможно, они останутся там навсегда.

«Но, на наш взгляд, у заемщика всегда есть альтернативный вариант: не стоит пытаться любыми способами аннулировать свою "плохую" кредитную историю, зачастую обращаясь к мошенникам, которые обещают в интернете ее "очистить" или "обнулить". Нужно просто постараться ее "улучшить"», — говорит Волков.

Для этого, например, имеет смысл взять небольшой потребительский кредит/займ и обслужить его от начала и до конца без малейших нарушений. Это немного поднимет ПКР гражданина и позволит взять ему потребкредит побольше или кредитную карту.

«Хорошие» записи в кредитной истории постепенно перекроют старую «плохую» информацию, которая будет опускаться все ниже в списке кредитных событий заемщика, теряя свою актуальность.