Общество

ФАС попросили оценить обоснованность роста цен на стройматериалы

Федеральную антимонопольную службу (ФАС) просят проверить обоснованность увеличения стоимости стройматериалов. За последний месяц, например, стоимость каменной ваты, которая используется в качестве утеплителя, увеличилась вдвое. В Минстрое сообщили о росте цен с января по май 2023 года на сталь арматурную — на 26%, на стальные трубы — на 14%, что повлекло подорожание строительства, в том числе жилья.

«Мы наблюдаем заметный дефицит и, соответственно, рост стоимости каменной ваты за последние полтора месяца. В мае цены на нее увеличились на 50-60% относительно апреля», — цитируют директора по закупкам девелоперской ГК «А101» Елену Леликову «Известия».

В связи с этим депутаты попросили ФАС проверить обоснованность роста цен на стройматериалы. Это необходимо для того, чтобы исключить секуляризации на рынке.

Пока ФАС не получила обращение, но служба самостоятельно проводит мониторинг цен, сказали «Известиям» там.

«В рамках него служба уже направила запросы производителям теплоизоляционных материалов. Полученные сведения будут проанализированы, в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства будут приняты меры», — сообщили в ФАС.