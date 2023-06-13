Спрос на работников искусства и культуры в Пскове вырос почти в полтора раза за год

За последний месяц работодатели по всей стране разместили почти 10 000 вакансий в сфере искусства. Анализ рынка труда показывает, что по сравнению с началом лета 2022 года спрос на работников искусства, культуры и масс-медиа в России вырос на 48%. Спрос на работников искусства и культуры в Пскове вырос почти в полтора раза.
По данным сервиса hh.ru, на Северо-Западе страны работодатели также испытывают повышенную потребность в работниках искусства: по сравнению с прошлым годом число новых рабочих мест в данной сфере выросло на 32%. При этом регионами-лидерами динамике новых вакансий в СЗФО стали Ленобласть (рост спроса на работников искусства в 4 раза по сравнению с 2022 годом), Карелия (рост в 3 раза), Новгородская и Псковская область (рост в 1,5 раза в каждом регионе. В целом ни в одном регионе СЗФО нет падения числа вакансий в сфере искусства. Так, Петербурге число новых рабочих мест в области культуры выросло на 20% год к году, в Мурманской и Калининградской области (рост на 33% в каждом регионе), в Архангельской области (+41%).
При этом распределение вакансий и резюме из сферы «Искусство, развлечения, массмедиа» по специализациям показывает, что баланс работодательского спроса и соискательского предложения наблюдается в профессии дизайнера и художника (на 47% вакансий в для дизайнеров приходится 42% резюме). Аналогичная ситуация сложилась в профессии фотографа (7% вакансий на 9% резюме), артиста и аниматора (7% вакансий на 7% резюме), видеооператора (5% вакансий на 6% резюме).
При этом есть дисбаланс на рынке искусства для копирайтеров, редакторов и корректоров (на 19% вакансий приходится 29% резюме), для режиссеров и сценаристов (на 4% вакансий приходится 15% резюме).
Также несмотря на повышенный спрос со стороны работодателей для соискателей складывается не самая простая ситуация с поиском работы – уровень конкуренции за рабочие места в сфере культуры достаточно высокий. Так, в среднем по России на одну вакансию в области искусства могут претендовать более 17 соискателей. В регионах СЗФО самая напряженная ситуация с поиском работы наблюдается у соискателей из Коми и Петербурга – здесь на одну вакансию могут претендовать до 23 кандидатов.
Чуть проще будет найти работу в области искусства в Псковской, Новгородской, Мурманской и Ленинградской области, а также в Ненецком АО.
Медианная предлагаемая зарплата в сфере искусства в России на данный момент составляет чуть более 67 000 рублей.
Между тем аналитика показывает, что работодатели из сферы культуры, как правило, предлагают соискателям зарплату больше, чем в целом по рынку. Так, медианная зарплата в СЗФО в области искусства составляет 67 090 рублей, в то время как средняя зарплата на Северо-Западе страны в целом достигает 51 430 рублей.
Наиболее высокие зарплаты в области культуры и масс-медиа готовы платить работодатели из НАО (75 000 рублей), Карелии (72 445), Псковской области (72 430) и Новгородской области (71 650 рублей).
|
Регион
|
Сфера искусства
|
Рынок труда в целом
|
Разница
|
Ненецкий АО
|
75 000 ₽
|
50 859 ₽
|
24 141 ₽
|
Республика Карелия
|
72 445 ₽
|
48 233 ₽
|
24 213 ₽
|
Псковская область
|
72 436 ₽
|
41 660 ₽
|
30 776 ₽
|
Новгородская область
|
71 658 ₽
|
36 620 ₽
|
35 038 ₽
|
Республика Коми
|
68 633 ₽
|
61 974 ₽
|
6 659 ₽
|
Мурманская область
|
68 219 ₽
|
66 489 ₽
|
1 730 ₽
|
Калининградская область
|
66 379 ₽
|
43 335 ₽
|
23 044 ₽
|
Архангельская область
|
64 583 ₽
|
55 611 ₽
|
8 973 ₽
|
Ленинградская область
|
62 359 ₽
|
55 528 ₽
|
6 831 ₽
|
Санкт-Петербург
|
61 754 ₽
|
65 403 ₽
|
-3 649 ₽
|
|
|
Россия
|
67 274 ₽
|
53 957 ₽
|
13 317 ₽
|
Северо-Западный ФО
|
67 092 ₽
|
51 439 ₽
|
15 653 ₽