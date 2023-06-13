Общество

Почти половина россиян от 60 лет не пользуется интернетом - опрос

Более 70% россиян ежедневно заходят в интернет, не пользуются всемирной сетью 16% сограждан, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные во вторник на официальном сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что чаще всех не заходят в интернет сограждане в возрасте от 60 лет - почти половина респондентов данной возрастной категории (41%), пишет «Интерфакс».

Согласно опросу, среди россиян с неполным средним образованием всемирной сетью не пользуются более трети (36%), сограждан со средним образованием - 23% респондентов, закончивших техникумы - почти каждый четвертый (24%), с высшим образованием - 8% респондентов.

По данным ВЦИОМ, ежедневно заходят в интернет почти три четверти россиян (74%), несколько раз в неделю - 7% сограждан, несколько раз в месяц - 2% респондентов и доля пользующихся сетью не менее одного раза в полгода составляет 1%.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 14 мая среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.