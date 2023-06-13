Общество

«Союзмолоко» предложило включить в рацион школьников йогурты

Рацион питания школьников младших классов надо дополнить не только молоком, стоит рассмотреть возможность включения в него современных молочных продуктов, например, творожков или йогуртов, заявил генеральный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов.

Вице-премьер Виктория Абрамченко предложила вернуть молоко в рацион горячего питания школьников младших классов. Так можно и нарастить потребление молока среди детей, и помочь разрешить сложности на российском молочном рынке, рассказала она в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.

«Молочные продукты для питания школьников младших классов крайне важны как для получения важных микроэлементов для роста и развития, так и для формирования правильных пищевых привычек. "Союзмолоко" при этом считает, что к этому инструменту нужно подходить немного шире и включать в рацион школьников не только молоко, но и более понятные современным детям и их родителям продукты, например, йогурты, творожки. Они также богаты кальцием, белком и другими полезными веществами, при этом будут более привлекательными для детей», - цитирует РИА Новости Артема Белова.

Он заметил, что молочная категория очень широкая, но, несмотря на то, что молоко – традиционный для россиян продукт, оно занимает лишь небольшую часть в общем объеме потребления.

«Мы должны понимать, что структура потребления в России серьезно меняется в последние десятилетия: стратегически спрос перетекает от базовых молочных продуктов в сегмент сыров и современную молочную категорию», - считает Белов.

В последний год из-за стагнирующих доходов населения и на фоне инфляционных процессов был краткосрочный спад, добавил он, но глобально в отрасли все равно фиксируют тенденцию изменения предпочтений потребителей.