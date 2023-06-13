Общество

Опубликован тизер второго выпуска программы «Недетский разговор»

Вышел тизер второго выпуска новой программы «Недетский разговор», в которой снимают теле-интервью с выпускниками коррекционного интерната 8-го вида – участниками благотворительного проекта «Дети всей Земли». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили авторы проекта.

«Старались, чтобы зрители могли узнать каково быть круглой сиротой, что такое ДЦП, и на кого можно рассчитывать, если тебе совсем негде жить, а судьбу решают люди в закрытых кабинетах. "Недетский разговор", от которого одновременно и мороз по коже, и радость о сегодняшнем дне», – отметили создатели.

Совместный проект благотворительного движения «Дети всей Земли» и молодёжной медиамастерской «Дух». Интервью: иеромонах Анастасий. Продюсер: Евгения Трефилова. Генеральный спонсор: «ПсковРусКартон».

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