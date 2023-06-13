Общество

Суть проекта «Женское движение Единой России» объяснила депутат Алеся Михачева

Женщины — тонкие натуры, для их поддержки и было создано «Женское движение Единой России». Об этом депутат Псковской городской Думы, председатель общественного совета «Женского движения Единой России» Алеся Михачева заявила на Форуме победителей предварительного голосования партии «Единая Россия», который открылся в Пскове сегодня, 13 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Женское движение - значит там женщины и они вместе. Это не только поддержка СВО, но и психологическая поддержка, потому что женщины — тонкие натуры. Поэтому иногда их нужно поддержать и понять чисто по-женски», - сказала Алеся Михачева и пригласила псковичек вступить в ряды движения.

Напомним, в Пскове открыт клуб «Женский интерес». Он объединяет женщин, которые ищут удаленную работу или работу с гибким графиком, окончивших обучение по сертификату или в рамках национального проекта «Демография», выпускниц учебных заведений СПО и ВПО, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, жен военнослужащих и мобилизованных участников СВО, участниц госпрограммы по переселению соотечественников, женщин предпенсионного возраста и других.