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Школьная программа перенасыщена теоретическим материалом - директор Ольгинской гимназии

Школьная программа перенасыщена теоретическим материалом, который не будет востребован в дальнейшей жизни ученика. Такое мнение директор псковской Ольгинской гимназии Ольга Вихрова выразила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Сейчас ценится каждая минута урока. Делать в классе разные форматы, чтобы обеспечить необходимый уровень освоения очень сложно. Мы стараемся двигаться именно в этом ключе. Педагоги стараются, чтобы материал не только был услышан, но и понят. И дальше разные форматы для понимания, освоения и закрепления материала, чтобы "домашка" уходила только на закрепление. Мое мнение личное, как родителя - хотелось бы от "домашек" избавиться. С другой стороны, если смотреть с точки зрения образовательного процесса, то этап закрепления никуда не денешь », – рассказала Ольга Вихрова.

Она отметила, что подобные предложения об отмене домашних заданий звучат «как в детском саду», и что простая отмена домашних работ может значительно сказаться на качестве усвоения материала.

«Куда мы в результате смотрим? На оценки, на количество часов за учебниками и тетрадями? Или мы смотрим на освоение материала, результат, качественные результаты и понимание учеником, как то, что дается в теории вяжется с его жизнью?» - задалась Ольга Вихрова вопросом.

Она отметила, что эта проблема глобальная и требует рассмотрения.

«Мы вообще смотрим не туда. На мой взгляд, программа по ФГОСу сейчас перегружена теоретической информацией, которая, по большей части, детьми в дальнейшей жизни не востребована», – заключила Ольга Вихрова.