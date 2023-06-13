Общество

Пригодные для купания водоёмы в Псковской области перечислил Роспотребнадзор

Пригодные для купания водоёмы в Псковской области перечислил Роспотребнадзор. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В мониторинговых точках качества воды в водоемах и песка на пляжах в городских поселениях, в летних оздоровительных лагерях и в местах массового купания населения Псковской области на 9 июня исследовано 30 проб воды водоемов на санитарно-химические показатели, по 29 проб - на микробиологические и паразитологические показатели и 30 проб песка в зонах купания.

Пригодны для рекреационного водопользования водоёмы, у которых качество песка соответствует требованиям СанПиН: