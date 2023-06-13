Общество

Суммарный долг россиян вырос на 13% в сравнении с 2022 годом

Суммарный долг россиян вырос практически на 13% в сравнении с 2022 годом, или на 527 млрд рублей, показали итоги апреля 2023 года.

Согласно статистике Банка России, в течение второго месяца весны данный показатель преодолел отметку 30 трлн рублей, превысив таким образом объем госрасходов, которые предусматриваются в федеральном бюджете на 2023 год (29,056 трлн рублей), пишет RuNews24.

Вместе с этим суммарная задолженность граждан России к концу апреля существенно превысила показатель по доходам федерального бюджета за текущий год (26,13 трлн рублей). По словам экспертов, рост долгов граждан можно объяснить смягчением требований банков к потенциальным заемщикам. Свою роль сыграло и наращивание потребительской активности россиян в первом квартале.