Общество

Путин подписал закон о штрафах за выброшенных животных

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штраф до 30 тыс. рублей за выброшенных домашних животных. Также штраф до 200 тыс. рублей может быть наложен на владельцев животных, нанесших вред здоровью людей.

Новые нормы предусматривают ответственность за несоблюдение требований к содержанию и обращению с животными, в том числе в приютах, зоопарках и при проведении культурно-зрелищных мероприятий. Устанавливается ответственность за жестокое обращение с животными и за причинение вреда жизни или здоровью граждан из-за нарушения требований к обращению с животными, пишет ТАСС.

Так, за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, в том числе оставление их без владельца, вводится штраф в размере до 3 тыс. рублей для граждан, до 15 тыс. рублей - для должностных лиц, до 30 тыс. рублей - для юридических лиц. За жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния гражданам может грозить штраф до 15 тыс. рублей, должностным лицам - до 30 тыс. рублей, юридическим лицам - до 100 тыс. рублей. Аналогичные суммы штрафов вводятся за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию.

За нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, для граждан вводится штраф в размере до 30 тыс. рублей, для должностных лиц - до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - до 200 тыс. рублей. Уточняется, что административная ответственность за это нарушение не применяется к владельцу животного в случае, если инцидент произошел в момент, когда животное находилось под присмотром другого человека, а также если питомец перестал принадлежать своему хозяину в результате противоправных действий третьих лиц.

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Закон вводит штрафы для владельцев приютов за несоблюдение требований к деятельности по обращению с животными. Для должностных лиц он может составить до 15 тыс. рублей, для юридических лиц - до 30 тыс. рублей. За ненадлежащее обращение с бездомными животными гражданам грозит предупреждение или штраф до 5 тысяч рублей, должностным лицам - штраф до 15 тыс. рублей, юридическим лицам - до 50 тыс. рублей.

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За содержание и использование животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах без лицензии должностным лицам будет грозить штраф до 50 тыс. рублей, юридическим лицам - до 200 тыс. рублей.