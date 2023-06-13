Общество

Большинство респондентов ПЛН выступает против отмены домашних заданий для школьников

Большинство респондентов ПЛН (65,67%) выступают категорически против отмены домашних заданий для школьников. Это следует из опроса, в котором приняли участие 466 человек.

Голосующие посчитали, что невозможно освоить учебный материал в полном объеме, ограничиваясь только уроками. Ещё 22,32% сомневаются в правильности такой инициативы. Они склоняются к тому, чтобы сократить объем домашних заданий, но не отменять их.

Поддерживают идею всего 7,3% опрошенных. Они уверены, что это разгрузит как учителей, так и школьников. А 1,5% отмечают, что дети не в состоянии самостоятельно выполнять некоторые задания.

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «На каких условиях вы согласились бы на шестидневную рабочую неделю?»