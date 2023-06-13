Проезжую часть и тротуары увлажнили в Великих Луках

Коммунальные службы работали в разных частях Великих Лук во вторник, 13 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.
Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Великих Лук
Силами муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» были проведены следующие работы:
- механическая уборка дорожного полотна на улицах Гражданской, Дьяконова, Глинки, Дружбы;
- увлажнение дорожного полотна и тротуаров на проспектах Гагарина и Ленина, улицах Гражданской, Дьяконова, Горицкой;
- ручная уборка лотковой части дороги и тротуаров на улице Малышева;
- ручная уборка тротуаров на путепроводе и улице Некрасова;
- уборка остановочных комплексов города.
Муниципальное предприятие «Зеленхоз» занималось следующими работами:
- обслуживанием детских площадок города;
- оформлением клумб города;
- скосом травы на улицах Пескарева, Объездной, Привокзальной, Печорской, в сквере у автовокзала;
- поливкой растений на клумбах города;
- уборкой мусора в городских скверах;
- погрузкой ранее скошенной травы на улице Дьяконова и проспекте Гагарина;
- погрузкой веток на улице Силина;
- обрезкой поросли на улице 3-й Ударной Армии;
- уборкой газонов на улице Вокзальной и проспекте Ленина.
Силами муниципального унитарного предприятия «ДСУ» сделано следующее:
- нанесена дорожная разметка на перекрестках улиц Стадионной – Клевцова, Ставского - Стадионной, Щорса – Революционной и на улице Матвея Кузьмина;
- продолжились работы по обустройству тротуара на улице Лермонтова;
- ямочный ремонт дорожного полотна на улицах Винатовского, Горицкой, Пескарева и Вокзальной.