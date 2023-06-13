Проезжую часть и тротуары увлажнили в Великих Луках

«Союзмолоко» предложило включить в рацион школьников йогурты

Андрей Турчак: У меня нет сомнений, что на выборах губернатора Псковской области будет поддержан Михаил Ведерников

В Госдуму внесли законопроект об освобождении от уголовной ответственности бойцов СВО