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Президент назначил судьей Псковского областного суда Сергея Падучих

Президент РФ Владимир Путин назначил судьей Псковского областного суда Сергея Падучих указом от 13июня № 430. Соответствующий документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Этим же указом судьей Себежского районного суда назначен Александр Коробкин.

Напомним, на квалификационной коллегии судей региона Сергея Падучих рекомендовали на должность судьи Псковского областного суда.

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Сергей Падучих родился 8 июня 1978 года в Пскове. Учился в Санкт-Петербургском университет МВД РФ. Сразу после окончания, в 1999 году, был назначен страшим следователем прокуратуры Пскова, потом переведен на должность прокурора следственного управления прокуратуры Псковской области, далее был назначен страшим прокурором управления и с января 2007 года стал старшим помощником прокурора Псковской области. С 2007 года был судьей Псковского городского суда.