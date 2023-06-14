Общество

В мае количество обращений в «Росгосстрах» по полисам защиты от клеща выросло в 5 раз

Количество обращений на медицинский пульт «Росгосстраха» по полисам «Защита от клеща» в прошедшем мае было в 5 раз больше, чем месяцем ранее. Причем треть обращений от застрахованных по этому продукту в 2023 году приходится на Новосибирскую область. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Всего за январь-май этого года «Росгосстрах» обеспечил страховой защитой от укусов клеща свыше 870 тысячи человек — как по индивидуальным, так и по коллективным договорам. Лидерами по количеству застрахованных в старейшей страховой компании страны стали Кировская, Новосибирская и Костромская области. На эти три региона приходится 55% обладателей страховки от клещей. Также в топ-5 вошли Красноярский край и Ярославская область.

Закономерно, что четыре из пяти этих регионов лидируют и по количеству обращений на медицинский пульт «Росгосстраха». Первую позицию этого своеобразного антирейтинга с большим отрывом занимает Новосибирская область — на этот регион приходится 32,9% обращений. Далее следуют Республика Карелия (9,1%), Красноярский край (7,7%), Костромская область (7,2%) и Кировская область (4,4%).

«Традиционно порядка 90% страховых случаев по полисам страхования от укусов клеща у нас приходится на два месяца в году — май и июнь. Но говорить, что сценарий стабильно повторяется из года в год не приходится, — отмечает заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования ПАО СК «Росгосстрах» Ольга Купцова. — Специалисты отмечают, что ширится и география, и период активности иксодовых клещей, являющихся переносчиками возбудителей энцефалита, боррелиоза и геморрагической лихорадки. И наши наблюдения это подтверждают — обращения по полисам начинаются ранней весной и поступают не только из считающихся неблагополучными по заболеваемости регионов, но и из самых разных частей страны. Но россияне уже оценили преимущества защиты, которую обеспечивает полис — ведь страховщик после укуса оплатит лабораторные исследования, амбулаторно-поликлиническую, скорую и стационарную помощь, а также при необходимости реабилитационно-восстановительное лечение. О росте доверия к нашим страховым программам мы можем судить по растущим же темпам продаж полисов "Защита от клеща"».