Общество

Новые вагоны СВ для российских поездов с полками-трансформерами покажут на ПМЭФ

Новый вагон СВ для российских поездов дальнего следования с полками, которые располагаются друг над другом и могут трансформироваться в диван или кровать, а также с дверью между купе покажут на ПМЭФ-2023, сообщили в «Федеральной пассажирской компании».

Его представят на стенде холдинга РЖД на интерактивных экранах. Купе в новом варианте СВ оснащено увеличенными по ширине верхними спальными полками, откидным сиденьем, индивидуальными сейфами, столиком со встроенной раковиной, лестницей на вторую полку с удлиненным поручнем, экранами мультимедийной системы, сообщает РИА Новости.

"В проекте предлагается использовать новую планировку интерьера с иной компоновкой мест – вертикальной, при которой полки в СВ располагаются друг над другом (сейчас друг напротив друга - ред.). Также реализована концепция "смежного" купе, в котором два соседних отсека объединены между собой дверью", - рассказали в ФПК.

СВ с дверью между купе, пояснили в компании, например, подойдут семьям, путешествующим с детьми, и людям, сопровождающим пожилых родственников.

«Индивидуальные путешественники смогут блокировать эту дверь со стороны своего купе, а также настраивать пространство под себя, к примеру, поднимать верхнюю полку, трансформировать свою полку в диван в дневное время суток или в полноценную кровать — в ночное"» - отметили в ФПК.

Там также уточнили, что речь идет именно о новом интерьере СВ, а не строительстве полностью нового вагона. Всего до конца года ФПК планирует получить порядка 30 таких вагонов. «Они будут включены в составы некоторых поездов на замену устаревшим вагонам», - сказали в компании.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня.