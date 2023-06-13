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Общество

Россиянам раскрыли, когда дерево на даче может довести до суда

14.06.2023 09:00|ПсковКомментариев: 0

Благоустройство и озеленение частного земельного участка процесс творческий, но подходить к нему нужно со знанием закона: места посадки растений на даче определяются нормативно, а некоторые деревья и вовсе не стоит сажать на даче, пояснила юрист Елена Кудерко.

Например, кустарник или дерево нельзя посадить ближе, чем 50 и 70 сантиметров от края дорожки, соответственно. А вот от стены жилого дома до куста не должно быть менее полутора метров. Ближайшее дерево можно посадить на расстоянии трех метров или дальше, пишет «Прайм».

«Крупномерные деревья вдоль газопровода, водопровода или кабельной линии не могут быть ближе, чем за два метра от трубы, даже если сети проходят транзитом через участок или снабжают только один участок», — напомнила Кудерко.

Вдоль забора посадка растений запрещена, а ближайшее к нему дерево может находиться на расстоянии не ближе трех метров, для кустарника норматив составляет один метр.

Получить иск от соседей или от СНТ можно в случае высадки на участке «неблагоприятных» для соседей деревьев. К ним относится тополь, поскольку его пух — это аллерген, который способствует произвольному засеванию соседних участков. Причиной иска может послужить и высадка дерева, которое с учетом расположения сторон света отбрасывает тень от кроны на соседний участок или жилой дом.

Требования при строительстве домов те же: место под постройку необходимо определять исходя из существующей на участке растительности.

«Самовольная порубка деревьев чревата серьезной ответственностью от трех до пяти тысяч рублей, а при рубке особо ценных пород штраф будет рассчитан отдельно по специальной формуле», — предупредила юрист.

Прежде чем срубить дерево, необходимо получить на это специальное разрешение — порубочный билет. Для этого специалист администрации приедет на участок, осмотрит его, определит деревья, пригодные для вырубки, а после проконтролирует процесс.

Теги: #дача
Источник: Псковская Лента Новостей
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