Общество

Почти 56 млн рублей получит Псковская область на мелиорацию сельскохозяйственных земель

55 млн 915,6 тыс. рублей получит Псковская область на мелиорацию сельскохозяйственных земель. Такое распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

На эти цели деньги получат 32 региона (общая сумма — более 668 млн рублей).

С помощью федерального финансирования в регионах проведут мелиоративные мероприятия, в том числе по строительству и реконструкции оросительных и осушительных систем и гидротехнических сооружений, а также по расчистке земель от древесной и травянистой растительности. «Это позволит расширить фонд земель сельхозназначения, что в свою очередь обеспечит устойчивое развитие агропромышленного комплекса и послужит достижению целей продовольственной безопасности страны», - отметили в правительстве.

Работа ведётся в рамках госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса, которая была утверждена правительством в 2021 году. Главная цель – вовлечь в оборот более 13 млн га земель сельхозназначения.