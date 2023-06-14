Общество

Девятиклассники Псковской области сдают четыре ОГЭ 14 июня

Ученики девятых классов школ Псковской области проходят государственную итоговую аттестацию в форме основного государственного экзамена по четырем предметам 14 июня. Школьникам предстоит проверить свои знания по литературе, физике, информатике и географии.

Напомним, всего ОГЭ в Псковской области в этом году сдают 6 614 девятиклассников.

Для получения аттестата девятиклассникам необходимо успешно сдать четыре экзамена: по двум обязательным предметам – русскому языку и математике – и двум предметам по выбору. Участники с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды для получения аттестата могут сдать по желанию только обязательные предметы (русский язык и математику) в форме ОГЭ или ГВЭ.