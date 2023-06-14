Общество

Схему хищения денег сотрудниками раскрыли в великолукской инфекционной больнице

Сотрудница великолукского филиала Псковской областной инфекционной клинической больницы получила крупный штраф за хищение денег с использованием своего служебного положения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В период с января по июнь 2022 года женщина, являясь сотрудником инфекционного отделения больницы, вносила заведомо ложные сведения о количестве отработанных медицинскими сестрами смен в графики дежурств (фактически указанные смены не отрабатывались). Указанные графики предоставлялись экономисту, которая на их основании составляла табели учета рабочего времени и реестры, а затем на основании реестров осуществляла перечисление медсестрам заработной платы и специальных социальных выплат.

Когда деньги поступали на расчетные счета медицинских сестер, подсудимая давала им указание о переводе начисленных им за фактически неотработанные смены денежных средств на ее банковский счет, при этом самостоятельно определяла размер сумм, которые они должны были ей перечислить.

Часть денег она оставляла в распоряжении медсестер с целью сокрытия своей преступной деятельности. Общая сумма похищенных таким образом средств составила более 300 тысяч рублей, что образует крупный размер. Таким образом, подсудимая причинила материальный ущерб Псковской областной инфекционной клинической больнице и Псковскому региональному отделению Фонда социального страхования РФ на указанную сумму.

В ходе предварительного следствия подсудимая возместила причиненный преступлением ущерб в полном объеме, признала свою вину и раскаялась в содеянном.

С учетом фактических обстоятельств дела, данных о личности и смягчающих наказание обстоятельств, женщине назначили наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.