Общество

Минздрав предложил ко второму чтению внести поправки в закон о смене пола

Минздрав предложил ко второму чтению внести поправки в закон о смене пола. Ведомство предлагает разрешить смену пола не только детям при соответствующих показаниях, но и взрослым по тем же причинам.

«Мы считаем также необходимым учесть важность сохранения доступности медицинской помощи для тех граждан, у которых существуют соответствующие заболевания. Поэтому при работе по законопроекту ко II чтению мы можем обсудить некоторые дополнительные поправки», - приводит сообщение Минздрава RuNews24.

Напомним, в России предлагают ужесточить закон о смене пола. В частности, документ допускает медицинское вмешательство для лечения врожденных аномалий формирования пола у детей, но только в тех случаях, когда такое решение вынесла врачебная комиссия из аккредитованных медучреждений.

Документ уже прошел первое чтение.