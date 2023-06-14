Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о суррогатном «Мистере Сидре» и отмене фестиваля «I Love Cider 2023»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - председатель Национальной ассоциации производителей традиционного сидра Александр Казаков. Ведущий Константин Калиниченко обсудит с ним историю о массовом отравлении россиян суррогатным алкогольным напитком «Мистер Сидр» и произошедшую на этом фоне отмену фестиваля «I Love Cider 2023». Также они поговорят о ГОСТах, которые необходимо соблюдать при изготовлении сидра.

Телефон прямого эфира — 56-73-72.

Трансляция завершена.