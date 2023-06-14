Псковская область получила деньги на мелиорацию благодаря губернатору — Владимир Кузь

Псковская область вошла в число 32 регионов, которые получат федеральную поддержку на мелиорацию сельскохозяйственных земель, благодаря работе губернатора. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь.
Напомним, Псковская область получит на мелиорацию сельскохозяйственных земель 55 млн 915,6 тысячи рублей.
«Мелиорацию земель необходимо производить, у нас многое в запустении с 90-х годов, брошено», - заметил Владимир Кузь и добавил, что любая федеральная поддержка необходима и актуальна.
Напомним, с помощью федерального финансирования в регионах проведут, в том числе, работы по строительству и реконструкции оросительных и осушительных систем и гидротехнических сооружений, а также по расчистке земель от древесной и травянистой растительности.
Депутат добавил, что на данный момент в его округе эти работы активно ведутся в Псковском районе. «Там больше сельхозпроизводителей, колхозы, агропредприятия активно проводят расчистку, осушение, освоение за счет своих средств», - рассказал Владимир Кузь.