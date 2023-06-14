Общество

Состоялось итоговое заседание Совета профессиональных объединений Псковской области

Итоговое заседание Совета профессиональных объединений региона состоялось в Псковском облсовпрофе 14 июня. Как передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей, на нём присутствовали депутаты Псковского областного Собрания, уполномоченный по правам человека, бизнес-омбудсмен, представители районных властей, председатели профсоюзных организаций, руководители муниципальных предприятий и учреждений.

На заседании были подведены итоги работы Псковского облсовпрофа за три года, решён ряд вопросов. С докладом выступил председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов.

«Сегодня мы подводим итоги работы за три года со дня большой конференции профсоюзов в 2020 году. Наша деятельность была направлена на защиту закона, прав и социально-экономических интересов трудящихся. Между профсоюзами и органами власти установился максимальный уровень доверия, идёт слаженная и эффективная работа. Общая численность членов профсоюзов региона составляет около 45 тысяч человек, в области насчитывалось 639 первичных профсоюзных организаций. Остаётся актуальным вопрос увеличения численности членов профсоюзов. Если в бюджетном учреждении отсутствует коллективный договор - это минус работодателю в оценке его эффективности», – отметил Игорь Иванов.

Он также подчеркнул, что основа деятельности облсовпрофа – реальное построение эффективного социального партнёрства.

Также в рамках мероприятия члены профобъединения поддержали кандидатуру Михаила Ведерникова на пост губернатора Псковской области на предстоящих выборах.