Общество

Маркетплейсам пропишут новые нормы работы

Минпромторг может законодательно определить отношения между маркетплейсами и продавцами. Ведомство обозначило правила, которые готово обсудить с бизнесом.

Отрасль с оборотами в триллионы рублей не может остаться без регулирования, подчеркнули в Минпромторге. Там привели в пример оффлайн торговлю — она отвечает перед потребителем по закону о торговле. Также должны делать и онлайн-площадки, тем более напряженность в отношениях между маркетплейсами и их партнерами нарастает, рассказали «Известиям» в министерстве.

Там считают, что важно дать определение онлайн-ритейлу (маркетплейсам и интернет-магазинам). Также крупным площадкам с оборотом в 200 млрд рублей следует запретить собственные продажи товаров. Маркетплейс — это, по сути, рынок. Для сравнения, действующий закон запрещает управляющим компаниям рынков заниматься торговлей.

«Маркетплейсы торгуют как продавцы, причем часто товарами под своей собственной маркой (СТМ). Возникает противоречие: если тот же товар реализуют его партнеры, независимые продавцы, то, как они могут конкурировать с самим агрегатором. Ведь весь маркетинг, продвижение находятся в руках маркетплейсов, а не предпринимателя», — подчеркнули в министерстве.

Также стоит обсудить предложение — запретить площадкам часто менять правила в отношении своих партнеров, например, чаще, чем один раз в шесть месяцев, добавили в ведомстве.

Онлайн-розница выступает против дополнительных мер контроля, тем более ограничительных. Гражданский кодекс и закон «О защите прав потребителей» в достаточной степени регулируют отрасль, считают компании и эксперты.