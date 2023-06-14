Общество

Всемирный день ветра празднуют 15 июня

Всемирный день ветра (Global Wind Day) отмечается 15 июня.

Инициаторами создания этого праздника стали Европейская ассоциация ветроэнергетики и Всемирный совет по энергии ветра. А его цель — привлечение внимания общественности (в первую очередь, представителей энергетических комплексов разных стран) к огромному потенциалу ветроэнергетики, сообщает calend.ru.

По мнению экспертов, развитие ветроэнергетики поможет решить большой ряд проблем не только энергетического, но и экономического, а также экологического характера. В частности, активная работа в этом направлении может привести к сокращению огромных сумм, которые ежегодно вкладываются в энергетику. В результате, не будет так остро стоять проблема ограниченности ресурсов ископаемого топлива, мир сможет преодолеть кризис глобального изменения климата.

Генерация электричества из ветра – это возобновляемый источник энергии. Получение такого вида энергии заключается в преобразовании кинетической энергии ветра в электрическую. Использовать мельницы люди начали ещё в 3-2 веках до н.э., а первая в мире ветроэлектростанция была построена в 1890 году в Дании, которая с тех пор активно использует этот вид энергии: около 47% всей выработанной энергии в этой стране получена на ветроэлектростанциях.

«За ветроэнергетическими установками — будущее!», — говорят эксперты. Многие страны понимают это уже сейчас. Несмотря на сомнения скептиков, считающих «приручение ветра» бесперспективной затеей, ветроэнергетические установки (ВЭУ) сегодня успешно действуют почти в 80 странах мира, а в производстве энергии из ветра участвуют тысячи людей.

Основными лидерами по мощности введенных в эксплуатацию ВЭУ на данный момент являются Китай, США, Германия, Испания и Дания.

Организаторы Дня ветра подчеркивают, что к числу основных задач праздника относится и знакомство с ветроэнергетикой широкой общественности. Людям на практике показывают, как рождается энергия ветра. 15 июня во многих странах мира проводятся тысячи различных мероприятий, в рамках которых для населения устраиваются экскурсии на ветровые станции и встречи с экспертами, проходят фотовыставки, лекции и семинары на тему «Ветер — альтернативный источник энергии».

Впервые День ветра отмечался в Европе в 2007 году. Уже в 2009 году он приобрел статус всемирного, к празднованию присоединились более 30 стран. С каждым годом их количество быстро растет. Причем каждый человек может отпраздновать этот необычный день самостоятельно: например, отправиться с друзьями запускать воздушных змеев, используя для этого веселого действа бесплатную и мощную энергию ветра.