Общество

«Три мудреца»: Что такое быть патриотом в современной России? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Три мудреца», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 15 июня. Сегодня ведущие Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко поговорили о патриотизме, а подтолкнул их к этой теме свежий опрос фонда «Общественное мнение».

Исследование показало, что 84% россиян считают себя патриотами, а 12% так себя не оценивают. Кроме того, лишь 33% россиян считают, что «каждый гражданин должен быть патриотом», а 63% говорят: «Быть или не быть патриотом – личное дело каждого гражданина». В рамках прямого эфира «мудрецы» вместе с экспертами и радиослушателями попробовали разобраться, что такое патриотом в современной России.