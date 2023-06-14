Общество

Ученые выяснили, сколько фрагментов микропластика люди вдыхают ежечасно

Вместе с воздухом человек ежечасно вдыхает порядка 16,2 фрагмента микропластика, который содержит токсичные загрязнители и химические вещества. Такие выводы, сделанные международной командой ученых, опубликованы в журнале Physics of Fluids.

Исследование было проведено для того, чтобы выяснить процесс переноса и отложений микропластика различной формы в верхних дыхательных путях, пишет RuNews24.

В результате ученые выяснили, что микропластик чаще всего накапливается в верхней дыхательной системе, носовой полости, ротоглотке.

Ученые отметили, что это объясняется сложным поведением потока в носовой полости и ротоглотке.