Общество

В ЦРПТ заявили о готовности к маркировке ветпрепаратов в России

Оператор системы маркировки «Честный знак» - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) технически готов к введению в России маркировки ветеринарных препаратов, заявил журналистам на ПМЭФ председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин.

«Технически мы готовы, безусловно. Свое личное мнение скажу - скорее это обосновано, потому было бы последовательно, что сначала есть маркировка лекарств, дальше есть БАДы - ну, потому что, в принципе, серая зона», - заявил он в ответ на вопрос о том, может ли быть введена в России маркировка ветеринарных товаров, препаратов наравне с фармацевтическими.

При этом Дубин уточнил, что напрямую данный вопрос относится к Минпромторгу.

«Есть ветеринарные препараты, есть пересечения с человеческими. А если говорить про пищевую цепочку, про качество и безопасность, конечно, здоровое стадо - значит более качественное молоко. Поэтому какие препараты даются, всем ли они соответствуют нормативам, требованиям - это, конечно, важный аспект», - резюмировал он.

Система цифровой маркировки была введена в России в 2019 году. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты, электронные средства доставки никотина и жидкости для них. В настоящее время также происходит поэтапное введение маркировки пива и слабоалкогольных напитков, биологически активных добавок к пище, антисептиков, медизделий, безалкогольных напитков и соков, кресел-коляскок, детской воды.