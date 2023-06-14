Общество

Сбер и группа компаний «КВС» заключили соглашение о партнерстве

На Петербургском международном экономическом форуме Сбер и ГК «КВС» подписали соглашение о сотрудничестве сроком на три года, в рамках которого девелопер сможет привлечь средства для строительства новых объектов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбера.

Фото: пресс-служба Сбера

В частности, речь идёт о возведении многоквартирного жилого квартала «Б15» с подземной автостоянкой, детским садом, школой и прочими объектами социального назначения. Кроме того, планируется строительство объектов улично-дорожной сети, инженерной инфраструктуры и коммерческих площадей.

«Кроме финансирования строительства жилых объектов, соглашение предусматривает сотрудничество по ипотечному кредитованию участников долевого строительства. От таких договоренностей в итоге выигрывает наш общий потребитель. Именно он получает качественные услуги и выгодные предложения от банка и строительной компании для решения своих жилищных вопросов», - отметил председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Виктор Вентимилла Алонсо.

«Плотное взаимодействие и развитие партнёрских отношений ГК "КВС" и Сбербанка позволяют реализовывать масштабные проекты. Так, с помощью проектного финансирования, нами будет возведён жилой квартал бизнес-класса "Б15". Благодаря ему мы подарим городу комфортное жильё высокого уровня и новые объекты социального значения. А сотрудничество по кредитованию позволит расширить условия и предоставить качественный ипотечный продукт нашим клиентам», - сказал генеральный директор группы компаний КВС Сергей Ярошенко.