Общество

Пскович представит свой проект бионической руки на конференции в Китае

Воспитанник псковского технопарка «Кванториум», ученик лицея №4 «Многопрофильный» Илья Щембелов отправится на международную конференцию по робототехнике CASTIC в Китай. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото: Илья Щембелов / «ВКонтакте»

«Конференция проходит уже очень давно, она является крупнейшей научно-популярной конференцией среди стран Азии для молодых исследователей, в ней принимают участие именно школьники. Выступать я буду со своим главным проектом – бионической рукой PHandR. Это система, состоящая из трех частей: сенсорика, логика, исполнительная часть. Над ней я работаю уже более двух лет. Это рука, которая повторяет действие моих пальцев, на данный момент реализовано именно движение пальцев», – рассказал Илья Щембелов.

Он также отметил, что на эту конференцию от Псковской области уже приглашали одного ученика, но случилась пандемия коронавируса и конференция была отменена.

Кванторианец уточнил, что конференция будет международной и выступление он планирует на английском языке.

«Безусловно, для меня это важный шаг, так данная конференция является одним из самых популярных и известных мероприятий для школьников. Попасть туда – это большая честь. Достижений с этим проектом у меня действительно уже очень много», – так псковский школьник оценил роль участия в конференции в самореализации.

В робототехнике Илья Щембелов уже более десяти лет. «Все началось в первом классе, когда мне родители на Новый год подарили набор начинающего робототехника, где были основные модули, аппаратная платформа "Arduino Uno", всякие датчики, резисторы», – добавил он.

Ранее сообщалось, что кванторианец стал призёром Международного фестиваля робототехники, а также стал победителем первого сезона «Школьной лиги лекторов».