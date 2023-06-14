Великолучанка получила титул «Бизнес руководитель России 2023»

Соучредитель и генеральный директор великолукского завода «Велторф» Юлия Абрамова получила титул «Бизнес руководитель России 2023». Об этом депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский рассказал в своем Telegram-канале.
Фото: Александр Козловский / Telegram
Предприятие «Велторф» входит в Псковское региональное отделение РССП.
«Вместе с командой завода в числе прочего мы реализуем программу по профориентации молодежи: неоднократно проводили совместные экскурсии для школьников и студентов», – добавил депутат Госдумы.