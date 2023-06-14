Общество

Герман Греф рассказал, что нужно для построения успешного бренда

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф принял участие в сессии «Отечественные бренды: новые возможности для роста», которая состоялась на Петербургском международном экономическом форуме. В своём выступлении он рассказал о том, как построить успешный бренд и почему сейчас в России не так много отечественных брендов с общенациональной известностью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Среди ведущих брендов мира мало российских, констатировал Герман Греф. Сбер — единственная российская компания, которая стабильно входит в топ-10 на планете по такому показателю, как сила бренда.

Почему в России мало собственных сильных брендов? Герман Греф назвал три основные причины. Во-первых, недостаточное внимание к концепции бренда в отечественном бизнес-образовании. Во-вторых, непонимание того, что бренд должен быть элементом всей корпоративной культуры компании. Нельзя достичь успеха, не построив вокруг бренда корпоративную культуру. И нельзя создание бренда делегировать кому-то другому. И в-третьих, непонимание важности управления брендом и инвестирования в него на протяжении всего жизненного цикла бренда.

«Как и любой другой продукт, бренд требует инвестиций. Нужно создавать вокруг него соответствующие знания, выбирать главное содержание, "выращивать" имидж — и всё это должно сопровождаться всеми действиями компании. Нужно постоянно заниматься исследованиями и аналитикой, чтобы совместить твоё представление о том, что ты хочешь дать клиенту, и то, что твой клиент думает о тебе. А это зачастую очень большое разочарование, потому что клиент обычно думает о нас совсем не то, что мы думаем о себе. История со строительством бренда абсолютно окупаема с денежной точки зрения. Но в это нужно регулярно инвестировать, недопустимы перерывы. Сбер десять лет инвестировал в свой бренд, чтобы стать глобально значимым брендом», – рассказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

На сессии также выступили помощник президента РФ Максим Орешкин, генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева, председатель правления, генеральный директор АО «НСПК» Владимир Комлев, основатель «Студии Артемия Лебедева» Артемий Лебедев и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Модерировал дискуссию директор по специальным проектам АСИ Михаил Хомич.