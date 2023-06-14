Общество

«Росгосстрах» не планирует менять подходы к страхованию имущества граждан

«Росгосстрах» не планирует менять подходы к страхованию имущества граждан, в том числе в части защиты от риска «терроризм», несмотря на изменившиеся условия и возросшую вероятность страховых событий, вызванных взрывами или падением беспилотных летательных аппаратов. Рост террористической угрозы не повлияет на тарифную политику компании, являющейся признанным лидером в страховании домов, коттеджей и дач. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

«В стремлении предоставить своим клиентам наиболее полное покрытие наша компания уже много лет включает риск "терроризм" в стандартный пакет по классическим продуктам страхования имущества физических лиц, — рассказала директор Департамента андеррайтинга немоторных видов страхования ПАО СК «Росгосстрах» Екатерина Зенченко. — На текущий момент в 95% действующих договоров страхования ИФЛ, заключенных клиентами с "Росгосстрахом", этот риск включен в покрытие наряду с другими стандартными базовыми рисками — такими, например, как пожары, стихийные бедствия, повреждения жидкостями и противоправные действия третьих лиц. В стандартный пакет входят и риски, связанные с падением летательных аппаратов — как пилотируемых, так и непилотируемых, — их частей и иных предметов».

Екатерина Зенченко отметила, что, имея большой портфель договоров страхования ИФЛ и при этом значительно диверсифицированный по территориальному признаку, страховщик не планирует вносить корректировки в текущие тарифы, даже несмотря на изменившиеся условия и рост спроса на защиту от террористической угрозы. Клиентам, имеющим классический полис страхования жилья и домашнего имущества, не требуется предпринимать никаких дополнительных действий, чтобы обеспечить финансовую защиту своих квартир, домов и дач от рисков терроризма, подчеркнула она.

Нынешний стандартный пакет рисков по классическому страхованию ИФЛ формировался «Росгосстрахом» с учетом многолетнего опыта работы и глубокого понимания потребностей жителей самых разных территорий нашей страны и собственников различных категорий жилья. Поэтому покрытие таких полисов содержит минимум исключений, зато в явном виде включает такие риски как, например, перекал печи, перекал дымохода, пал травы/мусора, природный пожар и т.д. Выплаты страховщика своим клиентам за поврежденное жилье и имущество, в том числе и по этим рискам, в прошлом году составляли 7,7 млн рублей каждый рабочий день.

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, дочерняя компания банка «Открытие», входит в Группу ВТБ. На территории Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании. 6 октября 2022 года система «Росгосстрах» отметила 101 год со дня своего создания. www.RGS.ru