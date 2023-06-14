Общество

Как защитить квартиру от воров, рассказал эксперт

Как правильно выбрать входную дверь, чтобы защитить квартиру от воров, рассказал доцент факультета безопасности Государственного университета просвещения Герман Приоров.

Специалист считает, что покупателям при выборе двери стоит исходить из нескольких условий. Хорошая дверь должна быть не только надежной, но и защищать от посторонних звуков, пишет «Федеральное агентство новостей».

«Дверь в вашу квартиру должна иметь хорошую звукоизоляцию, не пропускать неприятные запахи из подъезда, и главное – защищать квартиру от проникновения посторонних лиц. При выборе входной двери учитывайте, что профессиональный грабитель вскроет любой замок за три-пять минут, а то и быстрее. Поэтому, несмотря на то, что деревянная дверь может быть более красивой, в качестве входной лучше выбрать металлическую. У нее есть дополнительная защита – штифты, которые входят в пазы дверной рамы при закрывании. Это поможет пусть ненадолго, но задержать грабителя», — объяснил Герман Приоров.

Еще одним пунктом, который требует внимания, является установка замков. Специалист уверен: лучше не экономить и установить два замка различного типа. Выбирать очень сложные и дорогие механизмы не стоит, так как эти параметры не существенно влияют на время вскрытия двери. Обязательно учитывать стоит соответствие конструкций замка и двери, иначе даже самый надежный замок заклинит и его придется менять, предупредил Приоров.

Установить вторую входную дверь можно для дополнительной защиты квартиры. Для подобных целей подойдет и деревянная дверь с простыми замками. Согласно сводкам МВД, не вскрыв квартиру достаточно быстро, за 5–7, максимум 10 минут, грабитель уходит – опасаясь, что его заметят соседи. Подобная преграда призвана увеличить время, необходимое на взлом.

«Если вы уходите ненадолго, железную дверь можно закрыть на один замок. При отъезде на длительный срок, особенно во время праздников и летних отпусков, двери надо закрывать на оба замка. А если хотите чувствовать себя совсем спокойно, установите в квартире охранную сигнализацию», — рекомендовал эксперт.