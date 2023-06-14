Общество

Мобилизованные псковичи получили право на бесплатную помощь юриста

Участникам специальной военной операции предоставлено право на получение бесплатной юридической помощи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Минюста России по Псковской области.

Закон с поправками в федеральный закон от 21 ноября 2011 года №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» был подписан, опубликован и вступил в силу 13 июня (федеральный закон от 13 июня 2023 года №225-ФЗ «О внесении изменений в статью 20 Федерального закона "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации"»).

В соответствии с новой редакцией закона №324-ФЗ к гражданам, которые имеют право на получение бесплатной юридической помощи, отнесены также:

военнослужащие Вооруженных сил РФ и Росгвардии, других формирований, перечисленных в пункте 6 статьи 1 федерального закона от 31 мая 1996 года №61-ФЗ «Об обороне», которые участвуют или участвовали в СВО на территория Украины, ДНР, ЛНР, Луганской и Херсонской областях, сотрудники правоохранительных органов РФ и граждане, выполняющие служебные функции на этих территориях, а также члены их семей;

мобилизованные граждане и контрактники, участвующие в СВО на указанных территориях, а также члены их семей;

лица, принимавшие участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР и Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 года, а также члены их семей.

Расширен перечень случаев, когда эти лица могут обратиться за бесплатной юридической помощью (часть 2 статьи 20 закона №324-ФЗ). Теперь к ним относятся: обеспечение денежным довольствием военнослужащих и предоставление им отдельных выплат, предоставление льгот, социальных гарантий и компенсаций, признание указанных лиц безвестно отсутствующими или умершими.

Действие закона распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года (за исключением положений, которые касаются лиц, принимавших участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР и Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР, начиная с 11 мая 2014 года).