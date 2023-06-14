Общество

Путин: Россия обязана увеличивать расходы на оборону, чтобы обеспечить безопасность

Россия обязана увеличивать расходы на укрепление обороны и безопасности страны, это необходимо делать для защиты суверенитета, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума 16 июня.

«Естественно, что дополнительные средства потребовались и на укрепление обороны, и безопасности, на покупку вооружений. Мы обязаны это делать для защиты суверенитета нашей страны. Должен сказать, что в целом, и это себя оправдывает, в том числе и с экономической точки зрения», - цитирует его РИА Новости.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня.