Общество

Путин: Безработица в России 3,3% — такой низкой она не была никогда в истории страны

Президент России Владимир Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России. Это было сказано во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

По словам главы государства, такой низкой она не была никогда в истории страны, пишет FlashNord.

Путин также отметил, что уровень бедности в России также сокращается и эту тенденцию необходимо сохранить. Как заявил президент, рост реальных доходов граждан пока скромный, но эта тенденция должна усилиться в текущем году.