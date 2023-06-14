Общество

Псковскую область на Молодежном дне ПМЭФ представят 16 жителей региона

Псковскую область на Молодежном дне 26-го Петербургского международного экономического форума 17 июня будут представлять 16 жителей региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства области.

«Это активные, талантливые и творческие молодые специалисты самых разных направлений: предприниматели, педагоги, руководители социальных проектов, представителей общественных организаций, студенты и аспиранты высших учебных заведений, в том числе Великолукской государственной сельскохозяйственной академии, Великолукской государственной академии физической культуры и спорта», - рассказали в пресс-службе.

Мероприятие охватит все сферы самореализации молодых людей: меры поддержки бизнеса, развитие сообществ профессиональной молодежи, международные, научные и технологические проекты, туризм, экологию и многое другое.

В деловую часть программы войдут мероприятия, где спикерами выступят члены Клуба молодых предпринимателей Росмолодежь. Бизнес. Сегодня в сообществе состоит свыше 4,5 тысяч резидентов с общим оборотом бизнесов — более 37 млрд рублей.

«Международный молодежный экономический форум — востребованная площадка, на которой молодые люди обсуждают ключевые экономические и социальные вопросы с крупнейшими российскими и международными экспертами. По традиции в деловую программу молодежного дня войдут панельные дискуссии, экспертные сессии, мастер-классы и лекции с участием представителей крупных компаний, где молодые предприниматели получат ценные советы о ведении бизнеса в этом году.

В прошлом году Международный молодежный экономический форум объединил более тысячи молодых предпринимателей, специалистов, студентов, лидеров и представителей общественных организаций из разных регионов России.

Напомним, что в Петербургском международном экономическом форуме участвует делегация Псковской области во главе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. В рамках деловой программы подписан целый ряд соглашений с федеральными министерствами и ведомствами, крупнейшими корпорациями, компаниями и инвесторами на общую сумму 8 млрд рублей», - заключили в пресс-службе правительства Псковской области.