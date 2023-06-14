Общество

Число заболевших корью в России уменьшается каждую неделю

Количество заболевших корью в России еженедельно снижается с начала мая, заявила на полях Петербургского международного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Количество заболевших корью с начала мая уменьшается практически каждую неделю», - приводит слова Поповой РИА Новости.

Она уточнила, что общее количество привитых в рамках подчищающей иммунизации уже почти миллион. Темпы вакцинации очень неплохие, отметила Попова.

Ранее сообщалось, что комитет по здравоохранению Псковской области направил письмо в министерство здравоохранения РФ с просьбой ускорить поставку вакцин в Псковскую область.