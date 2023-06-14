Общество

Наталья Федорова приняла участие в посадке можжевельника в Псковском районе

Глава Псковского района Наталья Федорова приняла участие в посадке деревьев на общественной территории, благоустроенной в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«На встрече с жителями деревень Федоровщина и Неелово в конце мая по поводу обустройства общественной территории договорились вместе продолжить работу и высадить деревья и кустарники. Сегодня вместе с жителями посадили 15 колоновидных дубов и 15 кустов казацкого можжевельника», - написала Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Глава района выразила благодарность детям и взрослым за участие в посадке деревьев. «Мы сделали замечательное дело!» - подчеркнула она.