Общество

Правительство учредило стипендию имени Камиля Валиева

Правительство учредило стипендию имени Камиля Валиева для студентов и аспирантов, ее будут получать с 1 сентября 2023 года, сообщает Telegram-канал правительства РФ.

«С 1 сентября 2023 года талантливые студенты и аспиранты смогут получать стипендию имени Камиля Валиева – одного из основоположников отечественной научной школы в области микроэлектроники. На стипендию смогут претендовать: студенты очной формы второго и последующих курсов бакалавриата и специалитета, студенты любого курса магистратуры, аспиранты», - говорится в сообщении.

Предусмотрено 50 стипендий для студентов по 55 тысяч рублей ежемесячно, 30 стипендий для аспирантов по 75 тысяч рублей ежемесячно.

Отмечается, что получать такие стипендии смогут авторы научных публикаций и исследовательских работ в области электронной промышленности, победители и призеры международных или всероссийских олимпиад, участники федерального проекта «Подготовка кадров и научного фундамента для электронной промышленности».

Кандидатов на получение стипендии будут выдвигать ученые советы образовательных и научных организаций. Решение о стипендиатах будет принимать Минобрнауки по результатам конкурсного отбора.