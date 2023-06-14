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Общество

День пешей прогулки отмечают в мире 19 июня

19.06.2023 07:18|ПсковКомментариев: 0

Международный день прогулки отмечается в середине июня. Интернет указывает на две даты его празднования – 15 или 19 июня. Вторая – наиболее распространена. Этот праздник призывает оценить важность такого способа отдохнуть, снять стресс или просто нервное напряжение, как пешая прогулка.

Для многих людей, проживающих в современных мегаполисах, объективная реальность задала очень высокие темпы жизни, что не может не сказаться на состоянии нервной системы. Статистика с уверенностью показывает, что систематический стресс и депрессия стали уже устойчивой характеристикой нервной системы жителей города.

Не желая сбавить темп жизни и пересмотреть приоритеты, многие стремятся решить эти проблемы при помощи медикаментов. К счастью, в последние годы популярность набирает увлечение спортом и стремление к здоровому образу жизни. Одним из эффективных способов борьбы со стрессом, как это ни странно, является обычная пешая прогулка по парку или лесу, выезд на природу, пишет calend.ru.

Именно желание подчеркнуть важность и доступность этого простого способа отвлечься хотя бы ненадолго от проблем и суеты подтолкнула инициаторов и активистов отмечать ежегодно Международный день прогулки. Причем именно в июне, когда уже преобладает тёплая солнечная погода, способствующая прогулкам на свежем воздухе.

По другой версии, дата праздника 19 июня выбрана в связи с тем, что именно в этот день он и был впервые проведён в 1970-х годах в американском штате Мичиган. Основатель праздника У. Т. Рабе предложил День пешей прогулки в ответ на популярный бег трусцой, намеренно подчёркивая желание замедлить и без того стремительный темп жизни.

Сторонники празднования Дня прогулки обращаются ко всему человечеству, предлагая не только в этот день, а вообще как можно чаще выходить на природу и проводить там хотя бы немного времени – это отличный способ для уединения и умиротворения или дружеской беседы.

К достоинствам пешей прогулки сторонники праздника относят её доступность для каждого, так как нужно лишь выделить время (с психологической установкой не «в ущерб делам», а «во благо здоровья»), а также определиться с местом, хотя даже в городах достаточно скверов и парков, не говоря о пригородах. Этот способ отдыха не потребует каких-либо материальных затрат, а польза от него с лихвой окупит потраченное время. Ходьба не только будет способствовать снятию стресса, но и станет неплохим стимулятором внимания, памяти и мозговой активности, улучшит аппетит и нормализует сон.

Теги: #праздник #спорт #стресс
Источник: Псковская Лента Новостей
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