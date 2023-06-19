Общество

Число заявок на патенты на изобретения выросло в России

За первые пять месяцев 2023 года подано уже более восьми тысяч заявок на получение патентов, что на 12% больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщил глава Роспатента Юрий Зубов. По его словам, динамика особенно примечательна на фоне прошлого года, когда фиксировалось падение патентной активности.

Наибольшее число заявок подано в областях, требующих технологических решений, — фармацевтической промышленности, химической промышленности, металлургии, IT, уточняют «Известия».

«Такие цифры мы увидели впервые за несколько лет. Я бы объяснил возросшую активность именно трендом на поддержку наших граждан, на импортозамещение. Многие зарубежные технологии ушли, и некоторые из них не поступают даже через параллельный импорт. Поэтому наши производители, наша химическая и фармацевтическая промышленность активно работают», — заявил Юрий Зубов.

В частности, рост числа заявок в области технологии инструментальной диагностики заболеваний (УЗИ и МРТ), выросли более чем на 100%, по хирургическим решениям — на 70%. В фармацевтике количество заявок выросло на 40%, а в области органической химии — на 50%.

«Важным аспектом является еще и то, что промышленность активно развивается во всем мире. И индикаторы этого — это и патенты на дизайн, на форму готовой продукции, готовых решений. В этом сегменте у нас прирост 35%», — сообщил глава Роспатента.

Также, по его словам, на 26% увеличилось число заявок на изобретения в сфере строительства и производства летательных аппаратов.