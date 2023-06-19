Общество

ЕГЭ по информатике сдают одиннадцатиклассники Псковской области

ЕГЭ по информатике сдают одиннадцатиклассники Псковской области сегодня, 19 июня. Данный экзамен участники сдают в компьютерной форме.

Информатику (компьютерный ЕГЭ - КЕГЭ) в Пскове сдают 217 человек.

Как сообщает Рособрнадзор, сдавать экзамены в России в этот день планируют около 130 тысяч человек. В этом году информатика вышла на второе место по популярности среди предметов по выбору.

Установленный минимальный балл ЕГЭ по информатике и ИКТ, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 40 баллов. Результаты экзамена от 19 июня участники получат не позднее 4 июля, от 20 июня – не позднее 5 июля.