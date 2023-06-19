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Общество

Работодатель не имеет права штрафовать сотрудников — Роструд

19.06.2023 18:00|ПсковКомментариев: 0

Работодатель не имеет права штрафовать сотрудников, сообщается в Telegram-канале Роструда. В ведомстве подчеркнули, что вместо этого можно применить такие методы взысканий, как замечание, выговор и увольнение.

К отдельным категориям работников можно применить строгий выговор, предупреждение, предупреждение о неполном служебном соответствии и понижение в классном чине. Это касается сотрудников Следственного комитета, прокуратуры, госслужащих, уточняет объединение профсоюзов России СОЦПРОФ

При этом, прежде чем применить дисциплинарное взыскание, работодатель должен потребовать у работника письменное объяснение. Если его не предоставят в течение двух рабочих дней, составляется акт. Приказ о применении дисциплинарного взыскания следует объявить работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня издания, не считая время отсутствия сотрудника на работе.

Если же работодатель применяет не предусмотренные законодательством меры ответственности, то есть штрафует, работник может обратиться за защитой своих прав в государственную инспекцию труда и суд.

Теги: #штраф #работа
Источник: Псковская Лента Новостей
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