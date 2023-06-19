Общество

Минфин планирует отказаться от бумажных акцизных марок на табачной продукции в России

Министерство финансов РФ вместе с Федеральной налоговой службой и Центром развития перспективных технологий работают над механизмом контроля полноты уплаты акциза на табачную и никотиносодержащую продукцию, основанном на данных о цифровой маркировке.

Ведомство намерено отказаться от бумажных марок на такой продукции, говорится в материалах Минфина, которые были направлены Совфеду. По данным ведомства, такая работа проводится для оценки возможности перехода на уплату акциза на основе данных госсистемы маркировки, пишет RuNews24.

Речь идет о табачной и никотиносодержащей продукции, которая производится и реализуется на российской территории.

Национальная система цифровой маркировки была введена в РФ в 2019-м. Она распространяется на молочные продукты, воду, лекарственные препараты, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты, пиво в кегах, электронные средства доставки никотина и жидкости для них.